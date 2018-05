Haldensleben hält den europäischen Hitzerekord vom 28.5.2018. An der offiziellen Messstation der Stadt wurden nach Informationen des MDR-Wetterstudios stolze 34,2 Grad gemessen. Allerding muss sich die Stadt den Rekord mit dem Türkischen Aygirgolu teilen. Dort wurden ebenso 34,2 Grad gemessen. Sonst war es an keinem Ort in Europa heißer.

Haldensleben schrammte damit am Montag nur knapp an dem heißesten Tag Mitteldeutschlands an einem 28. Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vorbei. Am 28.5.2005 lag der Temperatur-Rekord bei 34,8 Grad in Jena und 34,5 Grad in Pabsdorf. Dieser Tag war auch der heißeste je gemessene 28. Mai in Mitteldeutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnung.