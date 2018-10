Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster (OVG) hat die Rodung des Hambacher Waldes vorerst untersagt. Die RWE Power AG dürfe den Wald nicht abholzen, bis das Gericht in einem anderen Verfahren über die Klage des Umweltverbandes BUND NRW entschieden habe, teilte es am Freitag in Münster mit.