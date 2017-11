Ulrich Nebert ist Pendler. Regelmäßig fährt er mit dem Zug von Halle nach Münster, wo er mehrere Tage in der Woche arbeitet, und zurück. Eigentlich fährt er gerne Bahn, aber "jetzt fühle ich mich betrogen, weil ich 19 Euro dafür bezahlen muss, dass ich nicht befördert werde." Der Grund für den Ärger: Ulrich Nebert hat vor einigen Wochen eine Fahrt von seinem Wohnort Halle zu seinem Arbeitsort Münster gebucht. Doch der Hauptbahnhof Halle ist am Reisetag voll gesperrt . Nebert erfährt davon bei der Buchung nichts.

Erst später wird er durch einen Aushang im Bahnhof auf die Sperrung aufmerksam. Weil er durch den Schienenersatzverkehr über eine Stunde länger brauchen würde, will er die Fahrkarte daraufhin zurückgeben. "Mir wurde dann am Schalter gesagt, dass die Fahrkarte mit 19 Euro Storno-Gebühr zurückgenommen werden kann. Obwohl ich ja eigentlich einen Vertrag mit der Bahn geschlossen habe, dass sie mich planmäßig befördert." Selbst einen Teil des Fahrpreises will die Bahn nicht erstatten.

Der Hauptbahnhof Halle ist für acht Tage komplett gesperrt. Ein Grund für eine Ticket-Stornierung ist das für die Bahn aber nicht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei einer Verspätung von mehr als einer Stunde gibt es normalerweise ein Viertel des Preises zurück. Neberts Reise dauert mit Schienenersatzverkehr zwar über eine Stunde länger, er kommt allerdings nicht später an, sondern fährt früher los. Schließlich muss er in Münster pünktlich zur Arbeit erscheinen. Damit hat er aus Sicht der Bahn aber keine Verspätung, sagt die Leiterin für Mitteldeutschland bei DB Regio, Henriette Hahn: "Es sollte nicht passieren, dass sich die Reisezeit um eine Stunde verlängert. Wenn sich das je nach Reiseweite dann doch so anhäuft, dann ist das so. Aber daraus entstehen keine Ansprüche."



Anders sieht man das beim Eisenbahnbundesamt, der Aufsichtsbehörde für den deutschen Bahnverkehr. "Ähnliche Fälle sind bekannt", teilt das Amt auf Anfrage von MDR AKTUELL schriftlich mit und stellt klar: "Die Reisezeiten sind insbesondere in Fällen, in denen eine Zugbindung besteht, Vertragsbestandteil und daher einzuhalten."