Rückenschmerzen sind in Deutschland die Volkskrankheit Nummer Eins. Was viele Betroffene oft nicht wissen: Die körperlichen Schmerzen können Ausdruck eines seelischen Leidens sein. Das erlebt auch Stefan Windau immer wieder. Er ist Internist und Hausarzt in Leipzig. Ein Drittel seiner Patienten hätte ein Problem, das psychischer Natur sei und sich in körperlichen Beschwerden auswirke. Um das herausfinden, erklärt Windau, müsse man als Arzt aufmerksam beobachten: "Wie kommt er, wie setzt er sich hin, wie gibt er die Hand? Wie äußert er seine Symptome. Man ordnet das mit seinem Wissen und seiner Berufserfahrung ein und stellt entsprechende Fragen."