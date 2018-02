Haustiere Registrierungspflicht gegen illegalen Tierhandel

60 Prozent der deutschen Hunde und Katzen tragen einen kleinen Transponder im Halsbereich unter der Haut. Das Implantat ermöglicht es, das Tier seinem Besitzer zuordnen zu können. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn das Tier mal verloren geht.

Tierheime würden sparen

Hunde- und Katzenhalter können die Daten ihres Tieres freiwillig bei Tasso einreichen, dem größten Haustier-Register Europas. Im Verlustfall haben sie so bessere Chancen, ihr Tier zurückzubekommen. Und auch die Tierheime profitieren davon, erklärt Tasso-Geschäftsführer Philip McCreight: "Wir ersparen den Tierheimen Kosten in zweistelliger Millionenhöhe, durch die Rückvermittlung der Tiere, die ansonsten in Tierheimen untergebracht werden müssten."

Ein Hund kostet ein Tierheim zehn bis 20 Euro pro Tag. Dank der Haustier-Registrierung werden pro Jahr 60.000 Tiere an ihre Besitzer rasch zurückvermittelt, so McCreight von Tasso. An finanziellen Mitteln und Platz mangelt es in den rund 500 Tierheimen in Deutschland fast immer.

Illegalen Tierhandel erschweren

Eine Registrierungspflicht soll aber nicht nur die Tierheime entlasten, sondern auch den illegalen Handel mit Hundewelpen – vorwiegend aus osteuropäischen Ländern – einschränken, wie Sachsen-Anhalts Tierschutzbeauftragter Marco König erläutert:

Wenn Tiere registriert sein müssten, schon im Welpenalter, könnte man sie sehr gut rückverfolgen. Damit wären diese illegalen Machenschaften viel schwerer, als sie heute sind. Marco König, Landesbeauftrager für Tierschutz in Sachsen-Anhalt

In den letzten Jahren habe der Handel mit den Hunden vor allem in den ostdeutschen Grenzregionen zugenommen, so König. Im europäischen Vergleich hinkt Deutschland mit einer Registrierungspficht für Haustiere hinterher. Es zählt zu den letzten fünf Ländern, die sie noch nicht gesetzlich verankert haben.

Tierbesitzer sind nicht immer gut informiert

Regina Barthel-Marr vom Tierheim Freital hofft sehr auf die gesetzliche Haustier-Registrierung, um Tieren und den Besitzern Leid zu ersparen. Sie hat schon einige erschütternde Verluste und Wiederentdeckungen erleben müssen. "Sechs Monate hat der Besitzer Anspruch auf sein Tier. Wenn wir es schon vermittelt haben, muss es vielleicht aus einem anderen schönen Zuhause wieder rausgerissen werden. Ich finde das traurig für das Tier."

Manche Besitzer würden auch denken, wenn das Tier gechipt ist, sei es automatisch registriert und das Tierheim meldet sich bei einem Fund, erzählt Regina Barthel-Marr. Doch so ist es nicht. Bei einer Registrierungspflicht wäre so ein Versäumnis ausgeschlossen.