Bottrop Heißluftballon verfängt sich in Strommast

Eine Ballonfahrt über dem Ruhrgebiet endete am Sonntag in einem Hochspannungsmast.

In der Nähe von Bottrop in Nordrhein-Westfalen hat sich ein Heißluftballon in einem 65 Meter hohen Strommast verfangen. Der Ballon mit sechs Menschen an Bord verfing sich nach Angaben der Polizei am Sonntagabend zwischen der Autobahn A42 und einer Bahnlinie in der Hochspannungsleitung.