Kurz vor dem kalendarischen Herbstanfang am 23. September legt der Sommer nochmals eine Schippe drauf. Bis zu 31 Grad Celsius und jede Menge Sonnenschein werden in der kommenden Woche erwartet.

Am Montag geht es mit sommerlichen 25 bis 29 Grad Celsius langsam los. Am Dienstag und Mittwoch klettert das Thermometer auf 25 bis örtlich 31 Grad Celsius. Auch am Donnerstag und Freitag rechnen Meteorologen mit um die 30 Grad Celsius. Lediglich im Norden bleibt es mit bis maximal 25 Grad Celsius kühler.