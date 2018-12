Die Schlagerstars Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich nach zehn Jahren gemeinsamer Beziehung getrennt. Fischer schrieb am Mittwoch bei Facebook: "So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege."

Dem Facebook-Post der 34-Jährigen zufolge sind sie und Silbereisen schon eine Weile getrennt. Zugleich teilte sie mit, dass sie bereits einen neuen Freund habe: "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen. Umso bedeutender und berührender ist für mich zu sehen, mit welcher Größe Florian damit umgeht!"

Galten privat und auf der Bühne als Traumpaar: Fischer und Silbereisen beim Frühlingsfest der 100.000 Blüten 2013. Bildrechte: MDR/Andreas Lander

Silbereisen schrieb zeitgleich bei Facebook: "Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt." Er und Fischer hätten zehn wunderbare Jahre miteinander gehabt. "Wir sind gemeinsam erwachsen geworden. Ein Leben ohne Helene könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen." Auch wenn er und Fischer kein Liebespaar mehr seien, so hätten sie doch nach wie vor gemeinsame Pläne: "Wir möchten zum Beispiel irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame TV-Show präsentieren."