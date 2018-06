Rettungsschiff "Aquarius" Erste Flüchtlinge erreichen Spanien

Nach tagelanger Fahrt über das Mittelmeer sind die ersten Flüchtlinge des Hilfsschiffs "Aquarius" in Spanien angekommen. Das erste Boot legte am Sonntagmorgen im Hafen der Stadt Valencia an.

Die "Aquarius" und ihre zwei Begleitschiffe haben insgesamt 629 Menschen an Bord. Italien und Malta hatten sich geweigert, die "Aquarius" anlegen zu lassen, und damit eine neue Krise in der EU-Flüchtlingspolitik ausgelöst. Schließlich hatte sich die in Spanien neu gewählte sozialistische Regierung bereit erklärt, die Menschen ins Land zu lassen. Bei der mehr als 1500 Kilometer langen Überfahrt nach Valencia hatten die Schiffe zum Teil mit meterhohen Wellen zu kämpfen.

In Valencia warten mehr als 2.000 Helfer

Zuerst traf am Sonntagmorgen das italienische Marineschiff "Dattilo" mit 274 Menschen an Bord in Valencia ein. Die "Aquarius" und das italienische Marineschiff "Orione" sollen nach Schätzungen der Behörden gegen Mittag anlanden.