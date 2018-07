Deutschland hat eine tropische Nacht erlebt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete am frühen Mittwochmorgen vielerorts über 20 Grad. In Hamburg zeigte des Thermometer in der Nacht 23 Grad. Auch in Mitteldeutschland gab es mit Temperaturen um 20 Grad kaum Abkühlung.

Der DWD in Leipzig prognostiziert für Sachsen und Thüringen zwischen 32 und 36 Grad, in Sachsen-Anhalt sogar noch darüber. Die Kreisstadt Bernburg im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt zählte bereits am Dienstag mit 35,1 Grad zu den heißesten Orten in Deutschland.