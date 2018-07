Die seit Wochen anhaltende Trockenheit lässt mittlerweile nicht allein Feld- und Waldflächen austrocknen, sondern auch die Wasserläufe im Land. So führen nach Angaben des sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mittlerweile die Hälfte der Flüsse im Freistaat zu wenig Wasser. "Nennenswerter Regen ist nicht in Sicht, die Situation wird sich weiter verschärfen", sagte eine Behördensprecherin am Mittwoch. Am Elb-Pegel in Dresden wurden am Mittwochmittag noch 68 Zentimeter gemessen. Normal sind dort zwei Meter. Andernorts sieht es nicht viel besser aus.

Mit der Hitze und der anhaltenden Trockenheit steigt auch überall die Gefahr von Bränden. Bei Görlitz in Ostsachsen geriet während eines Ernteeinsatzes am Dienstag ein Getreidefeld in Brand. Nach Angaben der Feuerwehr standen rund 17.000 Quadratmeter in Flammen. Funkenflug erschwerte den Einsatz der Feuerwehren. Ein Mensch wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. In fünf sächsischen Landkreisen gilt seit Mittwoch in großen Teilen die höchste Waldbrandstufe 5. In sechs weiteren Landkreisen gilt die zweithöchste Waldbrandstufe 4.