Die Mitarbeiter des Seniorenheimes "Marienheim" in Dessau lassen sich im Kampf gegen die Hitze zurzeit viel einfallen. Wo die Sonne reinscheint, ziehen sie die Vorhänge zu. Wo nicht, reißen sie die Fenster auf. Das erklärt Heimleiterin Antje Thomas. Die Pflegerinnen und Pfleger bereiten sogar kühle Hand- und Fußbäder für die Senioren vor. Thomas erklärt: "Dann bereiten wir Tee, Kaffee zu, da gibt es immer eine kleine Prise Salz rein, damit die Elektrolyte ausreichend vorhanden sind, denn die schwitzen ja sehr viel Salz aus und das ist gefährlich für den Körper." Auch Salzstangen stünden auf den Tischen, damit die Senioren knabbern können und Durst bekommen. Daneben stünden auch Getränke bereit.

50 ältere Menschen betreut das Marienheim. Einen Not- oder gar Todesfall gab es in diesem Sommer noch nicht, sagt Heimleiterin Antje Thomas. Auch sonst ließen sich die Bewohner nichts anmerken. "Wir sehen", sagt Thomas, "dass natürlich mal die Füße ein bisschen anschwellen und die Hände dicker werden. Und sie schwitzen auch, aber im Grunde … Wir jammern immer und sagen: 'Ist das warm.' Ich sehe häufiger, dass ich Bewohner habe, die noch die Strickjacke tragen."

Doch der Schein kann trügen. Für ältere Menschen sind hohe Temperaturen durchaus ein Gesundheitsrisiko, vor allem dann, wenn sie nicht so gut versorgt werden wie im Dessauer Marienheim. Dr. Alexandra Ramshorn-Zimmer von der Notaufnahme der Uniklinik Leipzig erklärt: "Gerade bei den älteren Patienten ist es so, dass sie häufig unter vielen verschiedenen Erkrankungen leiden und Medikamente einnehmen. Ältere Menschen nehmen höhere Temperaturen und Folgen später wahr. Die haben häufig beispielsweise chronischen Schwindel und sehen das als normal an und merken gar nicht, dass das möglicherweise im Zusammenhang mit den hohen Temperaturen steht."