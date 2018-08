Das hängt mit dem Schwitzen zusammen. Durch das Verdunsten des Schweißes wird der Haut Wärmenergie entzogen. Sie kühlt ab. Das funktioniert aber nur, wenn die Luft nicht sowieso schon mit Wasser gesättigt ist. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann der Schweiß einfach nicht so gut verdampfen. Es wird also weniger Wärme abgegeben und die Körpertemperatur lässt sich durch Verdunsten nur noch schwer senken.

Die Gefäße erweitern sich. Der Körper schickt quasi mehr Blut an die Oberfläche, wo es abgekühlt wird. Das heißt wiederum: Der Blutdruck sinkt, das Herz reagiert und schlägt schneller. Im Gehirn kommt so aber etwas weniger Blut an. Der Mensch fühlt sich erschöpft und matt. Schon bei einer Körpertemperatur von 38 Grad lässt quasi alles nach. Dazu gehören die Fähigkeit zu denken, zu rechnen und auch die motorischen Fähigkeiten.