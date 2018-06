Wassermangel in Norddeutschland Wird durch die Hitze das Trinkwasser knapp?

Der Mai hat es in diesem Jahr besonders gut mit uns gemeint: Viel Sonne in den meisten Teilen Mitteldeutschlands und Temperaturen von über 30 Grad. In Norddeutschland hat die Trockenheit zu Wassermangel geführt. Am Wochenende gab es in einigen Orten kurz gar kein Trinkwasser mehr. Jetzt sind die Bewohner aufgerufen, Wasser zu sparen. Wie sieht das bei uns aus, müssen wir uns auch auf leere Wasserleitungen einstellen?

von Lily Meyer, MDR AKTUELL