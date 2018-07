Temperaturen über 35 Grad Hitzewelle rollt auf Deutschland zu

Auch die Waldbrandgefahr wird in den betroffenen Regionen weiter zunehmen. In Sachsen galt am Samstag in den nördlichen Regionen der Landkreise Nordsachen und Meißen sowie westlich von Leipzig die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 (sehr hohe Gefahr). Die zweithöchste Stufe 4 (hohe Gefahr) galt in den Landkreisen Bautzen, Görlitz und rund um Dresden. Bereits ab Waldbrandgefahrenstufe 4 sollen Wälder eigentlich nicht mehr betreten werden.

In Holleben in Sachsen-Anhalt brannte am 10. Juli eine riesige Feldfläche ab. Bildrechte: dpa

Auch in Sachsen-Anhalt hat sich die Waldbrandgefahr am Samstag weiter zugespitzt. In fast allen Teilen des Landes herrschte nach Angaben des Landeszentrums Wald die höchste Warnstufe 5. Nur im Süden des Landes besteht derzeit noch die zweithöchste Stufe 4.



In Thüringen, wo es in den zurückliegenden Wochen etwas mehr Niederschläge gegeben hatte, galt am Samstag nirgendwo die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5. In weiten Teilen Nordthüringens und in Ostthüringen galt allerdings die zweithöchste Warnstufe 4. In Erfurt schätzt man die Waldbrandgefahr so hoch ein, dass sogar das Anzünden von Grabkerzen auf den Friedhöfen der Landeshauptstadt angezündet werden dürfen.