E-Mobilität Verkraften die Energienetze mehr Elektroautos?

An der Hochschule Mittweida beschäftigt man sich intensiv mit der Zukunft der deutschen Stromnetze. Einen Engpass oder gar Stromausfälle durch Elektromobilität hält man hier für unwahrscheinlich, sagt Ralf Hartig, Leiter des Instituts für Energiemanagement an der Hochschule. "Für die Elektromobilität, die es heute gibt, ist unser Stromnetz sehr wohl in der Lage den Bedarf zu decken. Mit der Zunahme der Elektromobilität hier in unserer Region muss man das Stromnetz ertüchtigen. Das kostet Geld, das kostet Zeit, aber ich denke, das werden wir schaffen."

Schlaue Stromnetze

Unsere Stromnetze können bis zu zehn Prozent Elektromobilität im Straßenverkehr ohne Ausbau verkraften. Da sind sich Forscher und Netzbetreiber einig. Für einen weiteren Anstieg müssen vor allem die Ortsnetze aufgerüstet werden. Bei den Thüringer Energienetzen setzt Matthias Sturm daher auf eine intelligente Verknüpfung der Netze. Aus diesem Grund führe das Unternehmen eine sogenannte 5-Netze-Strategie durch.

Wir kombinieren die Stromnetze, die Gasnetze, Straßenbeleuchtung, Wärmenetze, Glasfaser und eben die Informationsnetze, um die Aufgabe der Elektromobilität in Zukunft erfüllen zu können. Matthias Sturm | Thüringer Energienetze

Auf Häufungen vorbereitet

So verlegen die Thüringer Energienetze in Langenbach an der thüringisch-sächsischen Grenze gerade neue Kabel. Neben einer modernen Stromversorgung erhalten die Anwohner durch den Ausbau zusätzlich schnelles Internet - wichtig für die intelligenten Stromnetze. Dabei werde die Verteilung von Elektrofahrzeugen in der Fläche deutlich unterschiedlich ausfallen, ist Matthias Sturm überzeugt.

"Wir beobachten intensiv, welche Kunden sich Elektrofahrzeuge beschaffen. Es ist ganz klar, dass es in Abhängigkeit von der Situation zur Häufung an einer Stelle kommen kann. Das heißt, was wir durchschnittlich erst 2030 erwarten, kommt dann an einigen Stellen schon eher. Wenn man in gewissen Bereichen Häufungen hat, wo sich viele Leute in einer Straße gleichzeitig Elektrofahrzeuge kaufen. Wir nennen das die sogenannte Zahnarztallee. Auch darauf sind wir vorbereitet, weil wir in unseren lokalen Stromnetzen verkabeln."

Keiner kann in die Glaskugel schauen

Durch den Netzausbau auch in den Siedlungen sollte es selbst bei hoher E-Auto-Dichte nicht zu Ausfällen kommen. Die Herausforderung für Forscher und Netzbetreiber liegt vielmehr in der Frage: Wie sich die Elektromobilität in der Zukunft entwickeln wird. Ralf Hartig von der Hochschule Mittweida hat da Zweifel an der politischen Vision. "Was wir heute unter Elektromobilität verstehen, ist eine Momentaufnahme, eine völlig neue Technologie. Ob und wie sich die Technologie mal durchsetze, kann man heute nicht sagen. Sicher wird wahrscheinlich sein, dass wir die angepeilte Zahl von einer Million Elektrofahrzeuge bis 2020 mit Sicherheit nicht erreichen."

Ob die Elektroautos zukünftig das Bild im Straßenverkehr prägen oder doch eine andere Technologie kommt, bleibt unklar. Die Stromnetze werden jedenfalls schon heute für einen mittelfristigen Anstieg der Elektromobilität ausgerüstet.