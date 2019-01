Knisterndes Holz und sanft lodernde Flammen. Kamin- und Kachelöfen sind hierzulande äußerst beliebt, vor allem in ländlichen Regionen. 15 Millionen Holzöfen sind in Deutschland registriert. Doch nicht alles was brennt, darf auch in den Ofen, erklärt Dietrich Leonhard, Schornsteinfegermeister aus Annaberg-Buchholz. "Natürlich komme es vor, dass manche denken, sie dürfen in ihren Feuerstätten alles was thermisch zersetzbar ist, heizen. Das geht also los bei der Verpackung aus gepresstem Holz, geht weiter über Papier, Pappe und wenn es ganz schlimm wird, wird es dann auch noch Kunststoff. Das kommt vor, ist aber im Allgemeinen nicht so oft wie man meint."

Unzweifelhafte Rückstände

Ungefähr alle dreieinhalb Jahre kontrolliert er die Feuerstätten und stößt mitunter auch auf schwarze Schafe. "Ich mach das dann teilweise so, wenn der Müll schon im Ofen liegt dann wird der ausgeräumt und dann muss der unter meinen Augen entsorgt werden und wenn es ganz schlimm kommt, dann gibt es eine Mitteilung an das zuständige Umweltamt." Denn die Zweckentfremdung hinterlässt in den Kaminen unzweifelhafte Spuren, wie zum Beispiel Rückstände von Plastik oder Farben. Die Umweltämter können dann Bußgelder verhängen und Feuerstätten stilllegen.

Ruß und Feinstaub

Lange Zeit galten die Holzöfen als umweltfreundlich. Denn Holz ist beim Verbrennen klimaneutral. Doch bei der Verbrennung entsteht jede Menge Ruß und Feinstaub, erklärt Professor Hartmut Herrmann vom Leibniz Institut für Troposphärenforschung: "Man kann ganz grob sagen, dass die nicht weiter gereinigten Abgase, Rauchgas aus Hausverbrennung, wenigstens soviel Feinstaub produziert wie der Verkehr. Beim Holzverbrennen entstehen stark gesundheitsschädliche Stoffe, manche davon stark krebserregend."

Seit 2015 gelten deshalb auch neue Grenzwerte für Schadstoffe, die in der Bundesimmissionsschutzordnung geregelt sind. Alte Öfen, die die Grenzwerte nicht einhalten, müssen nach und nach fit gemacht werden oder sie müssen auf den Schrott. So läuft am Jahresende 2020 die Schonfrist für Modelle der Baujahre 1985 bis 1994 ab.

Filter generell notwendig

Zwar sind die neueren Holzöfen umweltfreundlicher, doch müssten sie generell über Filter verfügen und außerdem über Ventilatoren, erklärt Ingo Hartmann vom Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig. Dort tüftelt er an neuen technischen Lösungen für nahezu Staub- und Rußfreie Holzfeuerungsanlagen. Doch dafür brauche man Sensoren. "Wenn man die Sensoren einbaut, kann man direkt darauf einwirken, indem man beispielsweise die Luftmengen an den einzelnen Stellen, dort wo sie benötigt werden, verändert, so dass man eine hohe Temperatur hat, aber auch eine gute Durchmischung." Zusätzlich würden die Forscher weitere Techniken einsetzen. Das können Katalysatoren sein oder auch Abscheider, die speziell die Partikel reduzieren.