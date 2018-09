Straßenbahnhaltestelle Augustusplatz in Leipzig. Neben hochmodernen Niederflur-Straßenbahnen halten hier auch noch immer etliche Tatrabahnen. Doch ihre Zeit soll bald vorbei sein, sagt Mario Blumenstengel, Bereichsleiter Fahrzeuge bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. "Von den einst über 1.000 Fahrzeugen die in Leipzig im Einsatz waren sind heute hundert Fahrzeuge noch in Betrieb. Unser Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 diese Fahrzeuge für den regulären Liniendienst durch neue Fahrzeuge zu ersetzen."