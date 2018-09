Nordhausen in Thüringen hat 42.000Einwohner. Die Stadt liegt in einer strukturschwachen Region mit mäßigem Wirtschaftswachstum. Ein besonderer Schandfleck im Herzen der Stadt ist das "Grüne Ungeheuer". Das kastenförmige, mehrstöckige Gebäude steht direkt neben dem neu gestalteten Bahnhofsvorplatz. Bereits vor zwei Jahren hat die Deutsche Bahn (DB) es verkauft. Passiert ist seitdem nichts.

Die Stadt habe bereits versucht mit dem neuen Eigentümer Kontakt aufzunehmen, erzählt Martin Juckeland vom Amt für Stadtentwicklung: "Das ist uns nur sehr schwer gelungen. Und infolgedessen haben wir auch erfahren, dass der Eigentümer keine konkrete Nutzungsabsicht hat." Alle anderen angrenzenden Gebäude hätten inzwischen saniert werden können. "Insofern sehr ärgerlich, dass die Hinterlassenschaften der Bahn da nicht mitziehen konnten und so ein Bild hinterlassen, das dem Stadtbild abträglich ist", sagt Juckeland.

Martin Juckeland vom Amt für Stadtentwicklung in Nordhausen. Bildrechte: Ronny Arnold/MDR

Im Zuge der Landesgartenschau 2004 wurde in Nordhausen kräftig investiert. Ein Großteil der Gelder kam allerdings von Land, Bund und EU – die Kommune selbst ist eher klamm. Weshalb man auch solch verfallene Gebäude nicht einfach kaufen und herrichten könne, erklärt Juckeland weiter: "Die Möglichkeiten der Stadt Nordhausen, selbst tätig zu werden, sind sehr begrenzt bei so einem Gebäude, was einen städtebaulichen Missstand darstellt." Dafür müsse ein Bedarf da sein, der das Ganze auch wirtschaftlich darstellbar macht. "Und das sehen wir momentan nicht im Bahnhofsbereich."