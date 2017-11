Fakt ist, die Zahlungsfristen werden durch das Ordnungswidrigkeitengesetz geregelt. Auch das für Frau Weißig zuständige Ordnungsamt Weimar beruft sich auf dieses Gesetz. Fakt ist aber auch, dass es der entsprechende Paragraf des Ordnungswidrigkeitengesetzes eine "Soll-Regelung" ist, damit wird lediglich eine Art Empfehlung vorgegeben. Die Bußgeldbehörde hätte also freie Hand, in eigenem Ermessen die Frist zu verlängern.

An der kurzen Zahlungsfrist wird das Ordnungsamt Weimar also festhalten. Umso wichtiger die Empfehlung von Fachanwalt Grube: Man sollte sich zeitnah an die Verwaltungsbehörden wenden und einen Antrag für Fristverlängerung stellen. Denn zahlt man das Verwarngeld nicht, kann ein Bußgeld ausgesprochen werden. Das wird dann erheblich teurer. Einen kleinen Trost gibt es aber auch hier: Bei Bußgeldern gilt immerhin eine Zahlfrist von vier Wochen.

Ansonsten sollte man jemanden beauftragen in den Briefkasten zu schauen, so dass keine Fristen eintrudeln, so Grube weiter. Ein Restrisiko bleibt immer, wenn die Leerung des Briefkastens für ein paar Tage außer Acht gelassen wird. Denn obwohl sie Spielraum hätten, bestehen die Ordnungsämter in der Regel auf die knappe Zahlfrist von einer Woche. Ob sie damit die Lebenswirklichkeit widerspiegeln, ist eine andere Frage.