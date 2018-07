Fehlende Räume und Sanierungsstau 155 Mio. Euro und Taskforce gegen Schulnotstand in Leipzig

Leipzig wächst, in der Stadt aber fehlt es an Klassenräumen für alle Kinder. Die Lage ist so angespannt, dass der Stadtrat zum Monatsende ein 155-Millionen-Euro-Sofortprogramm beschlossen hat.

Wenn aber solche Not an Schulräumen herrscht, will MDR-AKTUELL-Hörerin Angelika Kugeler wissen, warum steht am Stadtrand ein leeres Schulgebäude, an dem seit Jahren gebaut wird, ohne dass etwas passiert?



von Frank Ludwig, MDR AKTUELL