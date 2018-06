Dass die Kosten für die Pflege steigen, liege an neuen und anderen Bedürfnissen, erklärt Führer weiter. So habe sich etwa die Klientel in den vergangenen 20 Jahren völlig verändert: "Weil man eben durch die perfekte ambulante Versorgung heutzutage ja erst viel, viel später in ein Pflegeheim geht. Diese Umstellung in den Häusern muss baulich und personell eben entsprechend berücksichtigt werden."

Und das mit verblüffenden regionalen Unterschieden: "Viele Bundesländer treiben ja durch immer neue Anforderungen an Baulichkeiten und an Personalausstattung die Kosten so dramatisch in die Höhe. Deshalb ist die Pflege zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt 1.000 Euro teurer als meinetwegen in Sachsen-Anhalt", beschreibt Führer. Konkret betragen die durchschnittlichen Heimkosten in Sachsen-Anhalt rund 2.600 Euro monatlich, in Nordrhein-Westfalen belaufen sie sich auf rund 4.000 Euro. Als bundesweit tätiger Pflege-Unternehmer kann Führer zwischen den Standorten ausgleichen.