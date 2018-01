Fauna Immer mehr Zugvögel überwintern in Deutschland

"Die Gänse flogen von Süden nach Norden, also in die Kälte" beobachtete MDR-AKTUELL-Hörer Thomas Röpke. Es ist Winter in Deutschland und dennoch bleiben einige Zugvögel in den heimischen Gefilden, statt in der Wärme Nordafrikas zu überwintern. Der milde Winter und der Klimawandel machen auch den Zugvögeln zu schaffen, dadurch verkürzen sich ihre Zug- und Brutzeiten. Und deswegen mangelt es immer öfter an Futter.



von Jens Falkowski, MDR AKTUELL