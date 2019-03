Derzeit kommt der Steuerzahler für die Kosten von Polizeieinsätzen rund um Fußballspiele auf. Wie hoch diese Kosten sind, hat MDR AKTUELL exemplarisch an der Saison 2016/2017 für drei beispielhafte mitteldeutsche Klubs errechnet: Allein die Vereine RB Sachsen, SG Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg kommen demnach auf zusammen 6,5 Millionen Euro in diesem Zeitraum.

So summieren sich die Einsatzstunden beim Fußballverein RB Sachsen in der Saison 2016/2017 bei 17 Heimspielen auf 41.434. Deren Kosten liegen bei ungefähr 1,9 Million Euro oder bei etwa 109.000 Euro pro Spiel.

Noch teurer würde es für die SG Dynamo Dresden, bei der in der Saison bei 19 Heimspielen 68.222 Polizeieinsatzstunden angefallen sind. Die Kosten dafür werden mit insgesamt etwa 3,06 Millionen Euro beziffert oder ungefähr 161.000 Euro pro Spiel.

Beim 1. FC Magdeburg summierten sich die Polizeieinsatzstunden auf 30.514 Stunden bei 19 Heimspielen. Die Kosten werden mit ungefähr 1,4 Millionen Euro angegeben. Pro Spiel wären das in etwa 72.000 Euro.

Berechnungsgrundlage sind die für jedes Heimspiel angefallenen Einsatzstunden der Bereitschaftspolizei, multipliziert mit einem Kostenmittel von 45 Euro, das sich aus einer speziellen Berechnung ergibt. Da die Länder grundsätzlich nicht angeben, wie viel eine Einsatzstunde pro Polizist bei einem Fußballspiel kostet, haben Landtagsabgeordnete in Sachsen abgefragt, wie viel Geld der Freistaat anderen Bundesländern in Rechnung stellt, wenn das Land Polizisten zur Unterstützung in andere Bundesländer schickt.