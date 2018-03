Hintergrund So funktioniert das neue Frühwarnsystem bei Hochwasser

Pegelstände

In Deutschland gibt es insgesamt 1280 Pegel, die die Wasserstände von Flüssen messen. Jedes Bundesland legt dabei individuell fest, wann der Pegelstand zu hoch ist und wann Hochwasser droht. Bei Überschreiten dieser Werte werden die betroffenen Kommunen benachrichtigt, um entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das Problem: es kann erst gehandelt werden, wenn der Pegelstand schon zu hoch ist. Insbesondere bei schmalen Gewässern und nach starkem Regen steigt das Wasser so schnell an, dass selten rechtzeitig reagiert werden kann.





Niederschlagsmesser

Bei einem Niederschlagsmesser, einem sogenannten Ombrometer, wird Regen und Schnee in einer Art Trichter gesammelt und gemessen, wie viel Niederschlag in einem bestimmten Zeitintervall fällt. In Sachsen gibt es 256 dieser Messstationen. Die Ombrometerdaten werden für Statistiken und Niederschlagsmittelwerte verwendet, können allerdings nicht vor akutem Hochwasser warnen. Schließlich werden die Daten auch hier erst erfasst, wenn der Niederschlag bereits gefallen ist und die Pegel ansteigen.





Regenradar

Unabdingbar bei Hochwasser-Warnsystemen sind Regenradare. Diese messen physikalisch in einem bestimmten Umkreis den Wassergehalt einer Wolke. Meteorologen können damit voraussagen, wann und wie viel Niederschlag in einem bestimmten Gebiet fällt. Die Daten liegen erst relativ kurzfristig vor Eintreten des Regen vor. Präzise Prognosen zur Regenwahrscheinlichkeit in einem bestimmten Gebiet können meist erst 3-4 Stunden vor dem Niederschlag gemacht werden.