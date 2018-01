Der Schiffsverkehr auf dem Rhein ist am Sonntag wegen steigenden Hochwassers eingestellt worden. Wie die Stadt Köln mitteilte, ist mit einer Entspannung der Lage vorerst nicht zu rechnen. Demnach stieg der Rheinpegel auf Höhe der Domstadt von acht Metern am Samstagmittag auf 8,42 Meter am Sonntagmorgen. Bis Montag könnte die Neun-Meter-Marke erreicht werden. Eine Einschränkung für die Wasserstraßen gilt bereits. Seit Tagen liegen Passagierschiffe ebenso wie schwer beladene Güterschiffe in Schutzhäfen.

Rhein-Städte gewappnet

Das Wasser hat auch bereits die Kölner Rheinpromenade erreicht. So werden angesichts der zu erwartenden Höchstmarke in Köln zum Schutz der Altstadt Tore aufgestellt, die ein Eindringen des Wassers verhindern sollen. Bei Pegelständen ab 8,60 Meter läuft den Angaben zufolge Wasser aus dem Strom auf Teile der Rheinpromenade. Zudem sind im Stadtgebiet 12 Hochwasserpumpwerke in Betrieb.

In Düsseldorf, wo der Rhein breiter ist, kletterte das Wasser auf 7,79 Meter. Die Stadt erklärte, dass mit etwa acht Metern wohl erst am Dienstag der Höhepunkt erreicht werde. In der Stadt lägen 40.000 Sandsäcke bereit. In Bonn zeigte der Pegel am frühen Sonntagmorgen einen Stand von 7,86 Meter.

Wetterbesserung in Sicht