In Bayern und Österreich haben Reisende und Urlauber mit Schneemassen zu kämpfen. Nach den starken Schneefällen wurde für die bayerischen und österreichischen Alpen die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgerufen.

Große Lawinen möglich

Die Lawinenwarndienste erklärten, Hauptproblem sei die enorme Last des Neuschnees auf einer instabilen Altschneedecke an. Dadurch könnten abgehende Lawinen große Ausmaße erreichen.

Am Sonnabend war eine junge Frau bei einer Skitour auf dem Teisenberg in Oberbayern von einer Lawine erfasst und getötet worden. Ihre fünf Begleiter blieben unversehrt und setzten einen Notruf ab.

Skiorte gesperrt

Wegen des Lawinenrisikos blieb auch am Sonntag die Zufahrt in das Skigebiet Obertauern südlich von Salzburg gesperrt. In Nord-Tirol, der Obersteiermark und Voralberg sind ebenfalls mehrere Skiorte und Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten. Hunderte Urlauber sitzen fest.

Wegen der Gefahr von Baumstürzen warnten die Behörden die Bevölkerung in den Tiroler Bezirken Kitzbühel und Kufstein vor Winterwanderungen.

In den Bundesländern Niederösterreich und Oberösterreich waren zwischenzeitlich rund 14.000 Haushalte ohne Strom, weil Bäume und Äste Leitungen beschädigten.

Hunderte Zugreisende saßen fest

Die Schneemassen machen auch Autofahrern und den Bahnbetreibern zu schaffen. Auf den Straßen kam es zu Staus und mehreren Unfällen.

In Leogang bei Kitzbühel saßen am Sonntagmorgen Hunderte Zugpassagiere auf offener Strecke fest, weil ein schneebeladener Baum auf die Gleise gestürzt war. Die für den Reiseverkehr wichtige Tauernautobahn war wegen einer Lawinensprengung kurzfristig gesperrt.

In Bayern wurde die Autobahn 8 bei Siegsdorf im Landkreis Traunstein zeitweise gesperrt, weil Bäume unter der Schneelast auf die Fahrbahn ragten.

In Bayern wurde in Lindau am Bodensee der Nahverkehr eingestellt. Südlich und westlich von München sind mehrere Bahnstrecken durch umgestürzte Bäume blockiert. Beeinträchtigt waren auch vereinzelte Fernverkehrszüge von und nach Österreich.

Weitere Ausfälle am Flughafen München