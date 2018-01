Ikea-Gründer Kamprad gestorben

Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist tot. Wie die schwedische Möbelkette am Sonntag via Twitter mitteilte, starb er im Alter von 91 Jahren in seinem Heim in Småland. Er sei friedlich eingeschlafen, hieß es. Zuvor hatten bereits schwedische Zeitungen über den Tod des Unternehmers berichtet.

Kamprad galt als einer der reichsten Menschen der Welt. Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes schätzte sein Vermögen im Jahr 2010 auf rund 23 Milliarden US-Dollar. Der Ikea-Gründer selbst bezeichnete sich mit einem Schuss Selbstironie als Geizhals und Schnäppchenjäger. Der 1926 in Südschweden geborene Kamprad, der einer Großgrundbesitzer-Familie aus dem Altenburger Land in Ost-Thüringen entstammte, hatte Ikea 1943 mit 17 Jahren gegründet. Das Akronym Ikea setzt sich aus den Anfangsbuchstaben seines Namens I ngvar K amprad, des Namens des elterlichen Bauernhofs E lmtaryd und seines Heimatdorfes A gunnaryd zusammen.

Seit 1947 handelte Ikea mit Möbeln - zunächst im Versandhandel. 1958 wurde das erste Möbelhaus eröffnet, in dem es auch eigens für Ikea entworfene Möbel gab. Seit den 1960er-Jahren kamen auch Möbelhäuser außerhalb Schwedens dazu. Das erste Ikea-Haus in Deutschland öffnete 1974 in Eching bei München.



Heutzutage ist Ikea im Möbelhandel weltweit die Nummer eins und vor allem für seine Möbelhäuser am Stadtrand und Produkte bekannt, die meist von den Kunden zusammengebaut werden müssen. 2017 gab es weltweit 340 Ikea-Einrichtungshäuser in 28 Ländern.