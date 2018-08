Thüringen Polizei muss häufig wegen Drohnen ausrücken

Gerd Rahnfeld hat sich eine Drohnen-Fernbedienung um den Hals gehängt. Daran befestigt ist ein Tablet, auf dem momentan nur der Teppichboden zu sehen ist. Gefilmt wird der von einer Kamera, die an einer Drohne befestigt ist. Der Handwerker nutzt diese normalerweise für Dachkontrollen: "Im Prinzip ist an jedem zweiten Dach etwas kaputt. Und der Dachdecker kommt nicht hin bzw. nur mit Riesenaufwand. Mit Drohne dauert das Ganze vielleicht zehn Minuten."

Strenge Regeln besonders in Flughafen-Nähe

Dachdecker Gerd Rahnfeld mit seiner Drohne Bildrechte: MDR/Lily Meyer Heute lässt Rahnfeld die Drohne aber nur ein paar Zentimeter in seinem Büro aufsteigen: "Erfurt ist komplett Flugkontrollzone. Und da gibt es bestimmte Sachen, die eingehalten werden müssen. Ich darf nicht auf hundert Meter fliegen, sondern nur auf 50. Und da es innerhalb der Ortschaft ist, muss ich vor dem Start das Ordnungsamt informieren und das Amt informiert dann die Polizei." Rahnfeld hat sich intensiv mit den Regeln auseinandergesetzt, die für Drohnen-Besitzer gelten. Aber auch bei ihm stand die Polizei schon vor der Tür.

Mehr Polizeieinsätze als im ganzen Vorjahr

Jemand hatte sie verständigt, nachdem Rahnfeld die Drohne erlaubterweise über einem Mietshaus fliegen gelassen hatte. Dieser Einsatz war einer von 54, zu der die Polizei 2017 ausgerückt ist. In diesem Jahr sei die Polizei bis Ende Juli bereits 70 Mal alarmiert worden, weiß Patrick Martin, Sprecher der Landespolizeidirektion Erfurt: "Wenn wir jetzt ungefähr bei der Mitte des Jahres sind, wird sich die Zahl wahrscheinlich verdoppeln. Man sieht, dass die Drohnennutzung in Thüringen massiv zunimmt." Und damit die Verunsicherung in der Bevölkerung, räumt Sirko Littau.

Er arbeitet beim Landratsamt in Weimar. Genauer im Referat 520, das für den Luftverkehr und für die Drohnen verantwortlich ist: "Viele fühlen sich belästigt. Der Lärm ist doch zu hören, wenn so ein Multicopter fliegt. Und viele fürchten natürlich, gerade durch die Bestückung mit den Kameras, dass sie in ihrer Privatsphäre verletzt werden."

Flugerlaubnis liegt meist vor

Häufig bleibe es allerdings bei den Befürchtungen, so Littau weiter: "Denn oft stellt sich heraus, es handelt sich nicht um eine Ordnungswidrigkeit, man durfte dort also fliegen." In Zahlen: 2017 handelte es bei neun der 54 Einsätze jeweils um eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit. Das geht aus der Antwortet das Innenministerium auf eine kleine Anfrage des CDU-Innenpolitikers Raymond Walk hervor. Angesichts der gestiegenen Zahl an Polizeieinsätzen im ersten Halbjahr dieses Jahres fordert Walk dennoch eine verstärkte Überwachung des Drohnenflugs in Thüringen.

Goldene Regeln für Drohnenbesitzer