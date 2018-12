Der Vulkan, der für die jüngste Tsunami-Katastrophe in Indonesien verantwortlich sein könnte, hat einen berühmt-berüchtigten Vorfahren. Anak Krakatau entstand vor 90 Jahren aus der Caldera (Krater) der Ende des 19. Jahrhunderts in einer gewaltigen Explosion in die Luft geflogenen Vulkaninsel Krakatau.

Die Explosion des zwischen Java und Sumatra gelegenen Krakatau im August 1883 gilt bis heute als die zweitschwerste Eruptionen eines Vulkans in der Neuzeit. 36.000 Menschen verloren damals ihr Leben. Gestein, Asche und Rauch wurde 27 Kilometer in die Höhe geschleudert. Die Explosion war noch in 5.000 Kilometern Entfernung zu hören. Die Flutwelle des stellenweise bis zu 40 Meter hohen Tsunamis wurde sogar noch in Europa registriert.