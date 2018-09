Comeback für DDR-Haushaltstag? Ministerin Köpping für bezahlten "Behördentag"

Sachsens Integrationsministerin Köpping plädiert für die Wiedereinführung arbeitsfreier Haushaltstage wie in der DDR. Sie will fünf vollbezahlte freie Tage im Jahr - jedoch nicht nur einen "Waschtag" für Frauen wie in der DDR, sondern einen "Behördentag" für alle Arbeitnehmer.