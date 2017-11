Hintergrund Weder Mann noch Frau – Intersexuelle Menschen

Intersexualität hat nichts mit Transsexualität zu tun. Im Gegensatz zu intersexuellen Menschen sind Transsexuelle in ihrem biologischen Geschlecht eindeutig männlich oder weiblich. Diese biologischen Männer oder Frauen fühlen sich aber dem jeweils anderen Geschlecht psychisch zugehörig. Einige von ihnen streben über eine chirurgische oder hormonelle Therapie die Anpassung ihres Körpers an ihr psychisches Geschlecht an.



Eine körperliche oder seelische geschlechtsbezogene Zwischenstellung nehmen Transsexuelle in der Regel nicht ein. Es geht bei ihnen laut einer Stellungnahme des Deutschen Ethikrats aus dem Jahr 2012 um die "Zugehörigkeit zum männlichen oder weiblichen Pol, bei den Intersexuellen hingegen um eine Zwischenstufe".