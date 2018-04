Prof. Dr. Jürgen Krimmling: Wir beschäftigen uns weniger mit der Sensorik im Fahrzeug, sondern mit den verkehrstechnischen Möglichkeiten, das automatisierte Fahren "von außen" zu unterstützen und den Fragen und Lösungen, welchen Beitrag die verkehrstelematische Ausrüstung und Technik für das automatisierte Fahren liefert. Wir helfen beispielsweise dem Fahrzeug dabei, die Verkehrslage zu erfassen: Wo sind Staus, wo ist freier Verkehr. Teilweise steuern wir auch selber die Lichtsignalanlagen (Ampeln) und können beispielsweise dem Fahrzeug mitteilen: In zehn Sekunden wird die Ampel grün, vor dir stehen aber noch zwei Fahrzeuge, also kannst du erst in 14 Sekunden wieder losfahren. Momentan beschäftigen wir uns auch in zwei Projekten mit dem automatisierten Fahren im ÖPNV und erproben in Leipzig und Dresden ein Fahrassistenzsystem für Straßenbahnen. Der Fahrer bekommt angezeigt, mit welcher Geschwindigkeit er fahren sollte, um über die nächsten Ampeln bei grün fahren zu können. Das ist eine Funktionalität, die man natürlich auch sehr schön automatisieren kann.

Jürgen Krimmling forscht an der TU Dresden zum automatisierten und vernetzten Fahren. Bildrechte: Jürgen Krimmling

Momentan befinden wir uns in der Forschung noch bei Stufe 3 und 4 des automatisierten Fahrens. Hier muss in der Entwicklung auch nochmal zwischen Fernstraßen, also dem Autobahnnetz, und Stadtstraßen unterschieden werden. Beim Autobahnverkehr ist man schon relativ weit, siehe die Teststrecke auf der A9 bei Ingolstadt. Ich denke, dass hier in den nächsten Jahren viel passiert.



Im städtischen Bereich ist es komplizierter. Da treten Fragen auf, die nicht so einfach zu beantworten sind. Ein Beispiel: Sie haben eine Sperrlinie, ein Fahrzeug parkt vor Ihnen, Sie müssen daran vorbeifahren und die Sperrlinie überschreiten. Für den Fahrer ist es in dieser Situation selbstverständlich, sich "rechtswidrig" zu verhalten und die Sperrlinie zu überfahren. Einem automatisierten Fahrzeug kann man das nicht so einfach beibringen. Darum denke ich, dass im städtischen Bereich in den nächsten zehn Jahren wesentliche Funktionalitäten auf Teststrecken prototypisch umgesetzt werden.