Susi Möbbeck, Integrationsbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalt, ist für einen staatlich kontrollierten Islam-Unterricht. Bildrechte: dpa

Die Zahl der Muslime in Sachsen-Anhalt ist durch die hohe Zahl an Geflüchteten stark angestiegen. Unter ihnen sind auch viele Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter. Die Kinder haben einen hohen Bedarf an Orientierung im Alltag, auf dem Bildungsweg, aber auch in Religionsfragen. Staatlich kontrollierter islamischer Religionsunterricht, der gemeinsam mit den islamischen Gemeinden entwickelt wurde, kann dabei ein Beitrag für gelingende Integration sein.