Die Landung der israelischen Raumsonde "Beresheet" (Genesis) auf dem Mond ist gescheitert. Die Israel Aerospace Industries (IAI) sprach am Donnerstagabend von einem "Defekt in dem Raumschiff". Nach Angaben der israelischen Non-Profit-Organisation SpaceIL, Betreiberin der Sonde, war ein wichtiger Motor beim Landemanöver ausgefallen. Die Kommunikation mit der Sonde ging verloren. Israel sei jedoch das siebte Land der Welt, dem es gelungen sei, in die Umlaufbahn des Mondes zu gelangen.