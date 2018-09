Gerade für Erwachsene ist Milch nicht gesund, sondern schädlich, findet der Professor für Ernährungswissenschaft an der Universität Osnabrück, Bodo Melnik:

Da die Menschen immer weiter Milch trinken, nehmen sie eine viel zu hohe Menge an Wachstumshormonen zu sich. Dies fördere das Krebsrisiko, so der Ernährungswissenschaftler: "Man weiß zum Beispiel, dass junge Männer, die bis zum 20. Lebensjahr täglich Milch konsumieren, im Vergleich zu Jugendlichen, die vielleicht nur mehrmals die Woche Milch trinken, ein dreifach höheres Risiko haben, im Alter an Prostatakrebs zu erkranken.“