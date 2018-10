In Italien ist ein Mann zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden, der im Februar in der Stadt Macerata wahllos auf mehrere Afrikaner geschossen hatte. Der inzwischen 29-jährige Mann war im Februar bewaffnet durch den Ort gefahren und hatte aus seinem Fahrzeug heraus auf sechs Migranten gefeuert. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Täter aus rassistischen Motiven handelte. Eines der Opfer erlitt durch die Schüsse schwere Brustverletzungen. Berichten zufolge stammten die Opfer aus Mali, Ghana und Nigeria.