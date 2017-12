Bundestag beschließt "Ehe für alle" Vor allem bei politischen Themen ist die Bildersuche oftmals ein wenig eintönig: Politiker stehen an Rednerpulten und sprechen in Säle hinein. Diese Säle sind dazu immer die gleichen. Den Bundestag erkennt man schon am Blau seiner Sitze. Anders war es Ende Juni: Da ließen Abgeordnete Konfetti-Kanonen knallen. Der Tag, als es bunt durch das Reichstagsgebäude rieselte – es war der Tag, an dem in Deutschland die "Ehe für alle" beschlossen wurde. Bildrechte: dpa