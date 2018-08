Der frühere deutsche Radprofi Jan Ullrich ist auf Mallorca nach einem Streit auf dem Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger vorübergehend festgenommen worden. Wie die spanische Polizei mitteilte, wurde Ullrich am Freitag wegen "gewaltsamen Eindringens und Bedrohungen" in Gewahrsam genommen. Er wurde einen Richter vorgeführt und anschließend unter Auflagen wieder freigelassen, wie ein Justizsprecher sagte.

Der "Bild am Sonntag" schilderte Schweiger den Vorfall: "Er kam übers Tor, was wir nicht gesehen haben, weil wir im Poolhäuschen ein Musikvideo angesehen haben. Er ging sofort mit einem Besenstiel auf einen Freund von mir los. Ich habe die Polizei gerufen. Die kam dann auch, hat ihn in Handschellen abgeführt."