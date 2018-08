Der frühere Rad-Profi Jan Ullrich ist in Frankfurt am Main festgenommen worden. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, wird gegen Ullrich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll sich der Vorfall in einem Luxus-Hotel in Frankfurt ereignet haben. Die Polizei schrieb auf Twitter, ein 44 Jahre alter Gast sei in einem Frankfurter Hotel mit einer Escortdame in Streit geraten. Es sei zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Die Frau habe medizinisch versorgt haben müssen. Der Name Ullrich fällt dabei allerdings nicht.