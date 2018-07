Sarin Sarin wurde 1938 von den deutschen Chemikern Schrader, Ambros, Rüdiger und Van der Linde entdeckt. Aus deren Namen wurde die Bezeichnung "Sarin" kreiert.



Das Nervengas mit dem chemischen Namen Methylfluorphosphonsäureisopropylester gehört zu den gefährlichsten chemischen Kampfstoffen. Es ist farblos, geruchlos, geschmacklos und kann ab einer Dosis von 0,5 Milligramm zum Tod führen.



Sarin gelangt über die Haut und Atemwege in den Körper. Vergiftungssymptome sind Sehstörungen, Muskelzuckungen, Atemnot, Krämpfe, Erbrechen, Bewusstlosigkeit und Atemlähmung. Gegenmittel wirken nur bei sofortiger Verabreichung



Obgleich Sarin bei der Forschung an Insektenvernichtungsmitteln entdeckt wurde, war sein Potential als chemische Waffe schnell bekannt.



Im Zweiten Weltkrieg kam es nicht zum Einsatz, die Fabriken zur Massenproduktion waren bis Kriegsende nicht fertig geworden. Während des Kalten Krieges wurde Sarin in großen Mengen in den USA und in der Sowjetunion gehortet.



1988 setzte Iraks Machthaber Saddam Sarin gegen die kurdische Minderheit in Halabdscha ein. Dort starben 5.000 Menschen. Auch Chiles Pinochet-Diktatur sowie die terroristische Aum-Sekte in Japan nutzten Sarin.