Japan will aus der Internationalen Walfangkommission (IWC) zurückziehen und den kommerziellen Walfang wieder aufnehmen. Nach Regierungsangaben wird sich das aber auf die Hoheitszone und Wirtschaftsregionen vor der japanischen Küste beschränken.

Wir werden nicht in den antarktischen Gewässern oder in der südlichen Hemisphäre jagen.

Der Austritt Japans aus der Walfangkommission kam wenig überraschend: Japan war im September in der IWC mit einem Antrag auf eine Rückkehr zum kommerziellen Walfang gescheitert. Das Land hatte bei der IWC-Jahrestagung im brasilianischen Florianópolis argumentiert, die Bestände einiger Walarten hätten sich so weit erholt, dass der Schutz gelockert werden könne.

Nach dem Nein hatte Tokio gedroht, man sehe sich zu einer "grundlegenden Neubewertung seiner Position als Mitglied der IWC veranlasst". Regierungssprecher Suga erläuterte nun, angesichts der Kompromisslosigkeit der Walschutzstaaten sei eine Koexistenz in der IWC nicht mehr möglich.

Die Regierung in Tokio will die Internationale Walfangkommission bis Jahresende offiziell über den Austritt zum 30. Juni informieren. Mit dem Austritt aus der IWC folgt Japan den beiden anderen großen Walfangnationen Island und Norwegen an, die sich offen dem Fangverbot von widersetzen.