Techniker Krankenkasse Etwa jeder Dritte schläft schlecht

Etwa jeder dritte Deutsche schläft schlecht oder schläft schlecht ein. Das geht aus einer Studie der Techniker Krankenkasse hervor. Danach kommen weitere 24 Prozent der Deutschen nicht auf die von Medizinern empfohlene Mindestschafzeit von sechs Stunden. Besonders betroffen sind dabei Berufstätige mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und mit Schichtdienst – von dieser Gruppe der sogenannten Flex-Beschäftigten klagen der Krankenkasse zufolge 40 Prozent über eine schlechte Schlafqualität. Ihr Anteil an den Schlechtschläfern sei überdurchschnittlich hoch. Jeder zweite schlafe maximal fünf Stunden.

"Schlechtschläfer" leiden der Studie zufolge häufiger als Normalschläfer unter gesundheitlichen Beschwerden. Während bei den guten Schläfern nur 35 Prozent Verspannungen und Rückenschmerzen hätten, seien es bei den schlechten Schläfern 54 Prozent. Wer schlecht schlafe, fühle sich mehr als doppelt so häufig erschöpft, gereizt und niedergeschlagen.

Es stiegen Unfallrisiko und Fehlerquote im Job. Der Mensch müsse sich erholen, um kreativ und leistungsfähig zu sein. "Im Schlaf sortiert das Gehirn seinen Zwischenspeicher. Dafür muss das System herunterfahren, das ist im laufenden mentalen Betrieb nicht möglich." Gerade in einer Wissensgesellschaft sei ein erholsamer Schlaf nicht nur physiologisch, sondern auch gesellschaftlich wichtig. "Deshalb sollten wir unser Schlafverhalten optimieren, nicht rationalisieren", fordert Baas.

Das ist in einigen Fällen offenbar nicht so schwer - mitunter reicht es der Studie zufolge, die Heizung an- oder auszumachen: 41 Prozent der von Schlafstörungen Betroffenen hätten über die Zimmertemperatur geklagt, 23 Prozent vor dem Schlafen schwere Mahlzeiten konsumiert und 15 Prozent koffeinhaltige Getränke. Bei sieben Prozent der Erwachsenen liege das Smartphone auf dem Nachttisch oder unter dem Kopfkissen.