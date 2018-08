Die Schweizer Fluggesellschaft Ju-Air muss nach dem Absturz eines Ju-52-Oldtimers künftig mehrere Auflagen erfüllen. So ist es Passagieren künftig nicht mehr erlaubt, sich nach dem Start frei in der Propellermaschine zu bewegen und das Cockpit zu betreten.

Außerdem wurde die Mindestflughöhe auf 300 Meter erhöht. Damit das kontrolliert werden kann, müssen die rund 80 Jahre alten Flugzeuge ab sofort ein GPS-Gerät an Bord haben. An der Sicherheit der Maschinen besteht laut Airline-Chef Kurt Waldmeier kein Zweifel. Er zeigte sich überzeugt:

Der Flugbetrieb wurde am Freitag wieder aufgenommen. Eine Maschine startete in Dübendorf in der Schweiz und landete am Abend sicher im südhessischen Bensheim. Dagegen wurde ein geplanter Rundflug mit dem zweiten Flugzeug der Airline wegen Gewitters abgesagt.