Deutschland hat die bislang kälteste Nacht dieses Winters erlebt. Nach einer Auswertung des Deutschen Wetterdienstes war es in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der Zugspitze mit minus 27 Grad am kältesten. Dies sei für den Gipfel der bisherige Minus-Rekord in diesem Winter.



Im übrigen Land habe es verbreitet strengen Frost zwischen minus 15 und minus 10 Grad gegeben – besonders in Thüringen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Die Kältewelle hält auch in den kommenden Tagen an. In der Nacht zum Mittwoch rechnen die Meteorologen mit noch tieferen Werten.