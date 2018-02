Am Westeingang des Leipziger Hauptbahnhofs ist zurzeit nicht viel los. Normalerweise sitzen hier regelmäßig etwa zehn Bettler und Obdachlose und bitten Passanten um ein paar Euro. Momentan sind es nur drei, unter ihnen Klaus Wittig. Er hat sich ein warmes Plätzchen in der Sonne gesucht. Er sagt, er habe fast alles an, was er an Kleidung besitzt. Zusätzlich hat er sich in mehrere Decken gehüllt. So halte er die Kälte tagsüber aus. Nachts geht der Leipziger in eine Obdachlosen-Unterkunft. Und die sind in diesen Tagen gut belegt.