"Hier sehen Sie die Stiefmütterchen, das sind die Tausendschönchen, die man auch im Frühjahr rausnehmen kann. Die Ranunkeln gehen fürs Frühjahr und Vergissmeinnicht!" Gudrun Kindler zeigt mit Freude die beliebtesten Frühblüher in ihrem Laden, der Gärtnerei Fritz Jentsch in Leipzig. Seit fast 96 Jahren im Familienbesitz. Ihre Frühblüher könne man jetzt schon auf dem Balkon pflanzen, erklärt Gudrun Kindler: "Alle diese Pflanzen vertragen Nachtfröste, vertragen Tagfröste, vertragen Schnee, weil es ja normal ist, dass es doch immer wieder mal passieren kann. Und da passiert gar nichts. Also meine Balkonkästen sind schon drei Wochen gepflanzt und haben diese Kälte alles überstanden.“

Es sind also weniger die Pflanzen als die Hobbygärtner, die Schnee und Kälte auf dem Balkon im Frühling lieber meiden. Und das mache sich beim Pflanzenverkauf bemerkbar, sagt Kindler. Der geht dann nämlich fast so runter wie die Temperaturen. Für die Branche keine einfache Situation, findet auch Jan Gärtner. Er betreibt eine Gärtnerei im erzgebirgischen Drebach und sitzt im Vorstand des Landesverbands Gartenbau Sachsen.

Laut Gärtner bringt der schleppende Verkauf auch Platzprobleme: "Da die Kulturplanung natürlich vorsieht, dass der Absatz der Frühblüher längst im Gange ist. Das heißt für uns, die Flächen in den Gewächshäusern sind schon wieder für die nächsten Kulturen verplant. Das bringt einen erheblichen Mehraufwand an Arbeit mit sich." Verluste entstünden besonders bei Primeln, die müsse man dann wegwerfen, erklärt Gärtner. Dagegen sind Stiefmütterchen weniger problematisch. Die lassen sich bei kühlen Temperaturen auch ein wenig länger halten.

Und genau hier liege der Vorteil der Gärtnereien zu den Discountern, die inzwischen Blumen fest in ihrem Angebot haben. Denn die Frühblüher werden im Supermarkt nur warm gelagert und können später mit der Kälte nicht umgehen, weil sie nicht daran gewöhnt sind. Gärtner erklärt: Bei kalten Frühlingen hätten die Supermärkte das Problem, die Ware lange deponieren zu müssen. "Und darunter leidet natürlich meistens die Qualität, oftmals sogar erheblich. Da hat der Fachhandel natürlich große Vorteile am Markt." Doch das ist nur ein Trostpflaster.

Denn die Konkurrenz der Supermärkte mit ihrem Angebot an Blumen und Pflanzen zum Spottpreis ist hoch. So sehen sich die Gärtnereien gezwungen mitzuziehen, wenn zum Beispiel bereits direkt nach Ostern Sommerblumen angeboten werden, erzählt Gudrun Kindler: "Dadurch, dass der Run in diesen Supermärkten so zeitig losgeht, wollen die Leute das haben. Wir machen jeden aufmerksam, dass sie aufpassen müssen mit den Nachtfrösten und das, was kaputt gehen kann. Aber mehr können wir nicht machen. Wir müssen mitziehen, das hilft alles nichts."