Wegen der Kältewelle in den USA sind zwei Lufthansa-Maschinen auf dem Weg nach New York wieder umkehrt und nach Europa zurückgeflogen.

Wie der Konzern am Sonntag mitteilte, konnten die beiden in Frankfurt beziehungsweise München gestarteten Flugzeuge am New Yorker Flughafen John F. Kennedy wegen des Wetters nicht regulär abgefertigt werden. Ein dritter Flug aus Berlin-Tegel in die US-Metropole, der noch nicht gestartet war, wurde abgesagt.