Die Kampagne von Verkehrssicherheitsrat und Verkehrsministerium hatte heftige Kritik ausgelöst. Auf Plakaten und im Video sind junge Frauen und Männer in Unterwäsche und mit einem Fahrradhelm zu sehen. Dazu stehen zwei englische Sätze: "Looks like shit. But saves my life.", was bedeutet: "Sieht scheiße aus. Aber rettet mein Leben."