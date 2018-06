Mit Kisten voller Röntgenbilder und Untersuchungsberichten ins neue Krankenhaus wechseln, das soll in Zukunft für Patientinnen und Patienten einfacher werden. Die Lösung bietet eine digitale Gesundheitsakte, die von mehreren gesetzlichen und privaten Kassen in Berlin vorgestellt wurde.

Die App heißt Vivy und läuft unter Android und iOS. Nach einer Anmeldung mit dem Personalausweis können Versicherte so Dokumente empfangen oder teilen. Auch Notfalldaten wie Blutgruppe oder Allergien sind in der App hinterlegt. Dazu erinnert Vivy an Impfungen und die Einnahme von Medikamenten.

Hat für eine Smartphone-App plädiert: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Bildrechte: IMAGO

Auch die Regierung wünscht sich eine elektronische Patientenakte. Im Koalitionsvertrag wurde die Einführung bis 2021 vereinbart. Bisher galt die elektronische Gesundheitskarte als Schlüssel für eine digitale Patientenakte. Allerdings hatten Digitalministerin Dorothea Bär (CSU) als auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Zweifel an dem bestehenden Projekt geäußert. "Die Zeit von Kartenlesegeräten an Desktop-Computern als alleinige, vorgeschriebene Login-Variante ist in jedem Fall aus meiner Sicht nicht der Zugang, den sich die Bürger im Jahre 2018 mehrheitlich wünschen", hatte Spahn im Mai gesagt. Bisher sollen bereits 1,2 Milliarden Euro in das Projekt geflossen sein.